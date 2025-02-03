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Новости

03 февраля, 11:15

Новости

Собянин назвал самые востребованные инструменты для бизнеса на портале mos.ru

Собянин назвал самые востребованные инструменты для бизнеса на портале mos.ru

Сергей Собянин: "Добрая елка" помогла исполнить более 1,7 тыс детских желаний

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Московские предприниматели более 2,5 миллиона раз обратились к порталу mos.ru в 2024 году. Там доступны свыше 200 инструментов для бизнеса, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, самыми востребованными сервисами стали сверка финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи недвижимости, оформление пропусков для грузового транспорта и онлайн-запись на прием к специалистам Мосгосэкспертизы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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