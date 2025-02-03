"Хижина змеелова" временно закрыта в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Экспозиция с ядовитыми змеями "Хижина змеелова" в Московском зоопарке временно закрыта, сообщила пресс-служба учреждения.

В сообщении уточняется, что работа выставки, находящейся на старой территории зоосада, приостановлена по техническим причинам. О ее открытии планируется сообщить дополнительно. При этом в публикации не указано, как долго посетители не смогут попасть на нее.

Ранее пара снежных барсов из Московского зоопарка начала встречаться в одном вольере. У этих животных начался период размножения, который традиционно наступает в середине и конце зимы.

Данный процесс происходит ежегодно. Изначально сотрудники зоопарка открывали шибер между вольерами снежных барсов на несколько часов. К настоящему моменту его оставляют открытым почти на весь день, с 08:00 до 16:00.