Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского после реконструкции

В Москве определись с проектом реконструкции здания цирка на проспекте Вернадского. О концепции рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и корпуса вытянутой формы. Между ними будет переход. Вместимость зрительного зала станет намного больше. Количество мест увеличится с 3 до 5 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.