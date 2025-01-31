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31 января, 14:15

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Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского после реконструкции

Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского после реконструкции

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В Москве определись с проектом реконструкции здания цирка на проспекте Вернадского. О концепции рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и корпуса вытянутой формы. Между ними будет переход. Вместимость зрительного зала станет намного больше. Количество мест увеличится с 3 до 5 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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