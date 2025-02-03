"Культура за 100 секунд": новые локации появились на фестивале "Московское чаепитие"

Фестиваль "Московское чаепитие" пополнился новыми площадками. Среди них – музей-заповедник "Коломенское" и ВДНХ. Каждый день в "Коломенском" до 9 февраля будут показывать представления "Зимняя чайная сказка". Его участниками предстоит найти волшебные ингредиенты чая "Москва".

Между тем народные гуляния будут идти на ВДНХ по выходным до 22 февраля. На них гостям предложат сыграть в русские народные игры и посмотреть творческие выступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.