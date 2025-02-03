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03 февраля, 07:15

Транспорт

В России снизились цены на запчасти для отечественных автомобилей

В России снизились цены на запчасти для отечественных автомобилей

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Цены на запчасти для иномарок за год выросли более чем в два раза, тогда как детали для российских машин, наоборот, подешевели. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального агентства промышленной информации.

Как отметили эксперты, запчасти для Лады и УАЗа стали доступнее, особенно это касается радиаторных решеток, колесных дисков и зеркал заднего вида. В то же время стоимость деталей для премиальных иномарок заметно увеличилась – сильнее всего подорожали двери и задние крылья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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