В России снизились цены на запчасти для отечественных автомобилей

Цены на запчасти для иномарок за год выросли более чем в два раза, тогда как детали для российских машин, наоборот, подешевели. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального агентства промышленной информации.

Как отметили эксперты, запчасти для Лады и УАЗа стали доступнее, особенно это касается радиаторных решеток, колесных дисков и зеркал заднего вида. В то же время стоимость деталей для премиальных иномарок заметно увеличилась – сильнее всего подорожали двери и задние крылья.

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