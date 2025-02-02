Минтранс США заявил о необходимости обновления системы воздушного управления в стране

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В США необходимо модернизировать систему управления воздушным движением во избежание несчастных случаев, заявил министр транспорта страны Шон Даффи.

"Наша система управления воздушным движением устарела. Многие используемые нами системы восходят ко Второй мировой войне", – рассказал он в эфире CNN.

По его словам, министерство будет прорабатывать вопрос обновления системы с республиканцами и демократами Штатов, чтобы задействовать их ресурсы. В планах ведомства – улучшить безопасность и эффективность воздушного пространства.

Одна из последних авиакатастроф в США произошла 30 января. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов. СМИ отмечают, что авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия.