Третьим членом экипажа врезавшегося в самолет вертолета в США была капитан Лобах

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Третьим членом экипажа военного вертолета Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет над Вашингтоном, была капитан Ребекка Лобах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию США.

"Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года", – сказано в заявлении.

В материале указано, что у женщины не было опыта развертываний в боевых условиях, но имелся ряд наград.

Минобороны США ранее опубликовало имена двух членов экипажа вертолета, сохранив в тайне имя третьего по требованию семьи. В экипаж входили 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия, а также 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов. СМИ отмечают, что авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия.

