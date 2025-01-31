Экс-инспектор Минтранса США: яркий свет мог стать причиной авиакатастрофы в Вашингтоне

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Пилот вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, возможно, принял перемещавшийся в небе неизвестный источник света за судно, которое он должен был отслеживать. Об этом в интервью телеканалу CNN заявила бывший генеральный инспектор Минтранса США Мэри Скьяво.

По ее словам, на одном из видео, где запечатлено происшествие, виден еще один источник яркого света, из-за которого, вероятно, пилоты разбившегося вертолета отслеживали не тот самолет.

"Когда я впервые посмотрела это видео, я сфокусировалась на двигавшемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле неподвижным не был. Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот вертолета мог сфокусироваться на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать", – отметила Скьяво.

Кроме того, эксперт предположила, что вертолет мог находиться на слишком большой высоте.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января по московскому времени. После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели нашли тела 40 погибших. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия, отмечают СМИ. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.