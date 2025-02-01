Госдеп США подтвердил гибель Шишковой, Наумова и Волянской в авиакатастрофе

Фото: EPA/ТАСС/JIM LO SCALZO

Госдепартамент США подтвердил информацию, что российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская погибли в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном, заявило посольство России в телеграм-канале.

"Среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", – говорится в сообщении.

Они постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию.

В посольстве выразили соболезнования родным и близким погибших. Для обращения родственников в диппредставительстве работает горячая линия +1 (202) 939‑8914 для оказания необходимой консульско-правовой помощи.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших.

СМИ отмечают, что авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия.