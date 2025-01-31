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31 января, 14:45

Транспорт

Москвичам рассказали, какие проблемы могут возникнуть с китайскими автомобилями

Москвичам рассказали, какие проблемы могут возникнуть с китайскими автомобилями

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Москва 24 решила выяснить, действительно ли продукция китайского автопрома не выдерживает российский климат и начинает ржаветь уже в первый год эксплуатации. Для этого был протестирован бюджетный кроссовер, который буквально недавно привезли в Россию.

Выяснилось, что небольшая коррозия у автомобиля уже есть, хотя машине всего год. Также гниют катализатор и труба выпуска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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