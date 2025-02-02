Водители стали чаще оформлять "мини-каско" вместо полного страхования

Из-за подорожания автомобилей и запчастей все больше водителей выбирают "мини-каско" – бюджетный вариант полиса с ограниченным покрытием. В 2024 году продажи такого страхования выросли на 27%. Его стоимость начинается от 1 тысячи рублей, тогда как полный полис обходится в среднем в 70 тысяч.

Мини-каско подходит для машин стоимостью до 7 миллионов рублей, а также не требует предстрахового осмотра. Однако эксперты предупреждают, что условия таких полисов сильно различаются, а компенсация может быть меньше реального ущерба.

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