Москвичам рассказали о мероприятиях в честь китайского нового года

Не менее насыщенная программа ожидает горожан и на площадках фестиваля, посвященного китайскому новому году. На Тверском бульваре сегодня, 2 февраля, пройдут мастер-классы по каллиграфии и ксилографии.

В парке "Остров мечты" можно увидеть шоу "Танец дракона", а на рыбных рынках "Москва на волне" с 15:00 до 18:00 будут проходить кулинарные мастер-классы, на которых научат готовить традиционные блюда китайской кухни.

Кроме того, на Манежной площади с полудня до 14:00 будут проводить занятия по созданию карнавальных масок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.