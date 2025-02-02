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02 февраля, 07:45

Транспорт

"Мой район. Новости": в Нижегородском районе на маршрут вышли новые электробусы

"Мой район. Новости": в Нижегородском районе на маршрут вышли новые электробусы

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В Нижегородском районе электробусы начали курсировать по маршруту № с755, который отправляется от станции МЦК Новохохловская. Это сделает поездки до центра города и Лужников еще удобнее.

Сегодня почти четверть парка наземного транспорта в Москве составляют электробусы российского производства. Каждая такая машина снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. В ближайшие пять лет в столицу планируют поставить еще около 4 000 электробусов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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