Москвичам рассказали об удобстве поездок на речных электросудах

На речных электросудах в Москве пассажиры совершили уже более 1,5 миллиона поездок. Эти маршруты полностью интегрированы в систему городского транспорта, а удобные пересадки помогают добираться до причалов на автобусах и электробусах.

В этом году городской флот пополнится еще 10 электросудами, а в столице откроют пять новых причалов. К 2030 году планируется запустить еще несколько маршрутов.

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