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31 января, 17:30

Транспорт

Москвичам рассказали об удобстве поездок на речных электросудах

Москвичам рассказали об удобстве поездок на речных электросудах

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В Москве откроют новые маршруты и причалы для электросудов

Москвичи совершили более 1,5 млн поездок на электросудах

На речных электросудах в Москве пассажиры совершили уже более 1,5 миллиона поездок. Эти маршруты полностью интегрированы в систему городского транспорта, а удобные пересадки помогают добираться до причалов на автобусах и электробусах.

В этом году городской флот пополнится еще 10 электросудами, а в столице откроют пять новых причалов. К 2030 году планируется запустить еще несколько маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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