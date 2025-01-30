Новости Москвы: ФОК с семью бассейнами построят на 1-й Останкинской улице в Москве

Физкультурно-оздоровительный комплекс откроют на 1-й Останкинской улице. Строительство пятиэтажного здания уже началось. После завершения работ жители получат четыре крытых бассейна, а также три уличных круглогодичных, которые расположат на крыше. Также там будет многоэтажная парковка почти на 300 машино-мест.

Тем временем гостям из КНР станет еще удобнее строить маршруты в столичном метро. На интерактивных экранах появится схема с переводом станций на китайский язык. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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