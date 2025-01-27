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27 января, 18:15

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Новости Москвы: в Крюкове построили новый ФОК "Горизонт"

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На Середниковской улице в Крюкове появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт". Здание площадью около четырех тысяч квадратных метров построили за счет городского бюджета, сообщил заммэра Владимир Ефимов. В ФОКе смогут заниматься более тысячи человек в сутки, включая маломобильных жителей.

Тем временем на юге Москвы по программе реновации построили два жилых комплекса. Дом в Симферопольском проезде рассчитан на 180 квартир, а в новостройке на Загорьевской улице разместилось более 100 квартир общей площадью свыше 6 тысяч квадратных метров. На первых этажах оборудуют магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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