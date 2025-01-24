Недостроенный ФОК снесут на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) снесут на Истринской улице в Москве, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Четырехэтажное здание планировалось построить в рамках комплексной реконструкции квартала № 21 в Кунцеве, однако в 2007 году работы остановились на стадии монтажа железобетонных конструкций на уровне третьего этажа.

По словам главы департамента Владислава Овчинского, объект взяла в работу оперативная группа по ликвидации долгостроя, которая решила снести его. В данный момент завершается оформление необходимых документов и ведется подготовка технического задания на демонтаж. Затем будет объявлен конкурс по выбору исполнителя работ. Начать снос здания планируется в первом квартале этого года, пояснил Овчинский.

В прошлом году из перечня московских долгостроев исключили 28 объектов. Из них 15 сдали в эксплуатацию, шесть демонтировали, а на семи площадках возобновили работы.

Ранее на Каширском шоссе снесли один из старейших долгостроев города – лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН (ФГБНУ "НИИ ревматологии имени В. А. Насоновой"). Демонтаж провели из-за неудовлетворительного технического состояния конструкций.

Строительство объекта началось в 1970-х годах, однако работы прекратили в 2000-м на стадии монтажа каркаса здания. В июле 2023-го у объекта появился новый владелец, но здание так и не было достроено.