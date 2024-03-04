Деловой квартал появится на месте недостроенного инженерного центра на Дмитровском шоссе

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Научно-производственные объекты и офисное здание с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) планируется возвести на северо-востоке Москвы вместо объекта незавершенного строительства. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, деловой квартал хотят разместить на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе. Там с 2012 года строили инженерный центр, а в 2016-м работы приостановили из-за дефицита финансирования, рассказал он и добавил, что в связи с длительным неосвоением земельного участка договор аренды с прежним застройщиком расторгли.

Бочкарев отметил, что строительство планируется вести с помощью городского оператора. Для демонтажа недостроенного здания объект включили в оперативную группу по сокращению долгостроя.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что земельный участок площадью более пяти гектаров включен в программу комплексного развития. Там построят свыше 146,3 тысячи квадратных метров недвижимости, будет создано порядка 2,9 тысячи рабочих мест.

Ранее Бочкарев сообщал, что в районе Перово снесли недостроенный пейнтбольный центр. Его начали возводить в 2000 году на 1-й Владимирской улице, однако в 2005-м работы приостановили. После этого специалисты осмотрели конструкции здания и решили демонтировать его из-за неудовлетворительного состояния, прокомментировал заммэра.

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