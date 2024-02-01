На востоке столицы демонтировали недостроенный пейнтбольный центр

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Недостроенный пейнтбольный центр демонтировали на востоке Москвы, в районе Перово. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его информации, объект на 1-й Владимирской улице начали возводить в 2000 году, но в 2005 году работы приостановили на стадии каркаса здания.

"Позднее для решения вопроса долгострой включили в перечень объектов незавершенного строительства", – уточнил Бочкарев.

Позже специалисты оперативной группы в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы осмотрели конструкции и приняли решение демонтировать здание из-за неудовлетворительного состояния. Теперь территория на месте бывшего недостроенного сооружения благоустроена.

"Всего за 12 лет работы оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 662 объектам", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В результате 191 здание было достроено и введено в эксплуатацию, на 265 работа возобновлена, а еще 206 территорий были очищены от конструкций и приведены в порядок.

Ранее местные жители Хорошёвского района Москвы попросили городские власти снести заброшенное сооружение в парке "Березовая роща". Постройка находилась на 3-й Песчаной улице и могла нанесли вред жизнью и здоровью граждан.

Оказалось, что у объекта не было предоставленного земельного участка, а разрешительная документация на строительство отсутствовала. Рядом также образовался незаконный навал мусора. Сооружение демонтировали, а территорию расчистили.

До этого заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов анонсировал реорганизацию участка в Бескудниковском районе столицы по программе комплексного развития территорий. Он уточнил, что вместо 2 гектаров неэффективно используемых сооружений появятся 160 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.

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