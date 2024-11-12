Один из старейших долгостроев снесен на Каширском шоссе в Москве

Фото: vk.com/Департамент градостроительной политики Москвы

На Каширском шоссе в Москве снесли один из старейших долгостроев города – лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН (ФГБНУ "НИИ ревматологии имени В. А. Насоновой"). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики на сайте.

Руководитель ведомства Владислав Овчинский отметил, что здание демонтировали из-за неудовлетворительного технического состояния конструкций.

Строительство корпуса началось в 1970-х годах, однако работы прекратили в 2000 году на стадии монтажа каркаса здания. В июле 2023-го у объекта появился новый владелец, но здание так и не было достроено.

Всего с 2011 года оперативная группа решила вопросы по 682 долгостроям, из которых 199 ввели в эксплуатацию, на 272 продолжились работы, еще на 211 площадках снесли конструкции, а их территории благоустроили.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что объекты долгостроя выключены из городской инфраструктуры, они простаивают и не используются. Недостроенные здания выявляют профильные комитеты и принимают решение о восстановлении или демонтаже.

Ранее в Перове снесли недостроенный пейнтбольный центр. После осмотра конструкций было решено демонтировать здание из-за неудовлетворительного состояния. Территорию на месте бывшего пейнтбольного центра привели в порядок и благоустроили.