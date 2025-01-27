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27 января, 09:15

Город

"Солнце Москвы" станет площадкой для празднования китайского Нового года

"Солнце Москвы" станет площадкой для празднования китайского Нового года

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Во вторник, 28 января, на территории аттракциона "Солнце Москвы" откроется фотовыставка, посвященная Шелковому пути. А 1 февраля комплекс превратится в "китайский квартал" с фотозонами, украшенными фонариками и веерами.

Гости смогут увидеть арт-объект – 25-метровую деревянную змею, а также насладиться сладкими угощениями, световым шоу и шествием с огромным драконом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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