"Культура за 100 секунд": арт-объекты по мотивам русских сказок появились на ВДНХ

На ВДНХ появились шестиметровые арт-объекты по мотивам русских сказок. Их можно увидеть в арке главного входа и на центральной аллее.

В галерее Art&Brut открылась персональная выставка художницы Аси Мотиной "Это случилось сегодня". На ее картинах изображены бытовые ситуации, по которым можно понастальгировать.

В память о режиссере Дэвиде Линче в кино показывают фильм "Твин Пикс: сквозь огонь". Это приквел легендарного сериала "Твин Пикс".

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