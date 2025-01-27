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27 января, 10:00

Культура

"Культура за 100 секунд": арт-объекты по мотивам русских сказок появились на ВДНХ

"Культура за 100 секунд": арт-объекты по мотивам русских сказок появились на ВДНХ

Новости часа: в этом году капитальный ремонт проведут в 2 428 жилых домах – Собянин

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На ВДНХ появились шестиметровые арт-объекты по мотивам русских сказок. Их можно увидеть в арке главного входа и на центральной аллее.

В галерее Art&Brut открылась персональная выставка художницы Аси Мотиной "Это случилось сегодня". На ее картинах изображены бытовые ситуации, по которым можно понастальгировать.

В память о режиссере Дэвиде Линче в кино показывают фильм "Твин Пикс: сквозь огонь". Это приквел легендарного сериала "Твин Пикс".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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