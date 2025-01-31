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31 января, 18:15

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Новости Москвы: в Свиблове строят новую школу

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В Свиблове завершается строительство новой школы в проезде Русанова. Готовность объекта превышает 60%. В новом корпусе предусмотрены современные классы, медиатека, спортзал и раздевалки с душевыми. Школа сможет вместить 550 учеников, а завершение строительства планируется в этом году.

С 15 февраля на площади Никитские Ворота изменится схема движения. Правый поворот с Тверского бульвара на улицу Большую Никитскую будет отменен, а проезд в сторону Садового кольца останется через Малую Никитскую. Эти изменения должны улучшить движение и повысить безопасность на участке.

Кроме того, в Северном Тушине по программе реновации строят четыре корпуса жилого дома на месте двух старых пятиэтажек. В новых корпусах будет свыше 700 квартир, а сдача объектов запланирована на этот год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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