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Программа реновации в Москве выйдет на самоокупаемость в 2030–2031 годах. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в данный момент основная часть средств на эту программу направляется из городского бюджета. На ближайшие годы все расходы обеспечены полным рублем, добавил Ефимов. Это связано с тем, что 80%, а в некоторых случаях и 100% всех построенных квартир идут под переселение, чтобы запустить так называемую волну переселения, объяснил заммэра.

"По ряду районов мы уже переходим на вторую волну, на третью, и там уже действительно будет доля квартир, которые можно реализовать с целью улучшения экономики программы", – приводит РИА Новости слова Ефимова.

Ранее новостройку на 240 квартир по реновации возвели в Черемушках. Односекционное здание расположилось на площади 24 тысяч квадратных метров по адресу улица Профсоюзная, дом 33. Там для маломобильных граждан обустроили две квартиры с увеличенной шириной коридоров, дверных проемов, а также специализированной техникой.

Еще два жилых комплекса в рамках реализации программы реновации построили в Головинском районе. Их общая площадь составила более 29 тысяч "квадратов". Новостройки находятся по адресам 2-й Лихачевский переулок, дом 4/1, и улица Лавочкина, дом 8а.