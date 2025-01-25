Два жилых комплекса по реновации построили в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два жилых комплекса построили в Головинском районе в рамках реализации программы реновации. Их общая площадь составила более 29 тысяч "квадратов", рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новостройки находятся по адресам: 2-й Лихачевский переулок, дом 4/1 и улица Лавочкина, дом 8а.

"Предусмотрено 300 квартир общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. Все квартиры в жилых комплексах уже с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Это дает возможность жителям сразу переехать в новый дом, не тратя времени на дополнительный ремонт", – приводит слова Овчинского пресс-служба мэра и правительства столицы.

На первых этажах планируется открыть социально-бытовые объекты, в том числе аптеки, клиники и другие. На прилегающих территориях обустроили детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Установлено наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что инспекторы проверили качество строительных работ. Всего специалисты осуществили 32 выездные проверки.

Ранее Москомэкспертиза согласовала проект дома по реновации на 161 квартиру в Нижегородском районе. Проект новостройки создан с учетом всех требований безопасности. Входы внутрь обустроят на уровне земли, без ступеней и пандусов, также будет комфортный доступ на все этажи здания для маломобильных граждан.

