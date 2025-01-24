Согласован проект дома по реновации в Нижегородском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомэкспертиза согласовала проект дома по программе реновации в Нижегородском районе Москвы, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

Односекционная новостройка, рассчитанная на 161 квартиру, появится на Нижегородской улице. Проект здания создан с учетом всех требований безопасности. Кроме того, входы внутрь будут устроены на уровне земли, без ступеней и пандусов.

"Также предусмотрен комфортный доступ для маломобильных граждан на все этажи", – рассказал Щербаков.

На подземном этаже разместят технические помещения, включая тепловой пункт, венткамеры, электрощитовую и другие, а также паркинг. При этом на первом ярусе жилого дома появятся коммерческие и общественные помещения, а во входную группу новостройки поместят вестибюль, колясочную, комнаты консьержа и охраны.

По программе реновации, начатой в 2017 году, планируется расселить 5 176 ветхих и устаревших жилых домов. Действие реновации коснулось около миллиона человек.

Между тем по программе реновации в поселке Акулово возведут новый дом, предельная площадь которого составит почти 11,2 тысячи квадратных метров. Рядом с домом будут расположены детские сады и школа, что значительно улучшит условия для проживания.