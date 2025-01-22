Дом по программе реновации появится в поселке Акулово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый дом построят в рамках реализации программы реновации по адресу поселок Акулово, владение 13, сообщила руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся на портале мэра и правительства столицы.

"Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,45 гектара для новостройки, предельная площадь которой составит почти 11,2 тысячи квадратных метров. Рядом с домом будут расположены детские сады и школа, что значительно улучшит условия для проживания", – отметила она.

С 2017 года в Москве успешно выполняют программу реновации. Ее действие коснулось около миллиона жителей столицы. По программе планируется расселить 5 176 домов старого жилого фонда.

Между тем в Очаково-Матвеевском возвели седьмой по счету жилой комплекс по реновации. Новостройка стала самой крупной в районе. Она включила в себя восемь корпусов общей площадью почти 140 тысяч квадратных метров и подземную парковку.

Еще один жилой дом по программе реновации построили на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. Односекционный дом возвели на месте ранее расселенных и демонтированных пятиэтажек. В здании предусмотрено 147 квартир общей площадью свыше 8,8 тысячи "квадратов".

