Начало строительных работ по 8 проектам КРТ запланировано на 2025 год

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Начало строительных работ еще по восьми проектам комплексного развития территорий (КРТ) запланировано на 2025 год, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На территориях общей площадью почти 114 гектаров предусмотрено возведение 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В итоге появятся новые городские кварталы с жильем, общественно-деловыми объектами и многофункциональными и производственными комплексами", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

По завершении строительства на этих объектах в городе можно будет создать 37 тысяч новых рабочих мест, отметил Ефимов. Строительство начнется на территории девяти районов в шести административных округах Москвы.

К числу этих проектов относится реорганизация участка бывшей промзоны Кунцево, площадь которой составляет 15,89 гектара, уточнил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Предполагается, что к 2032 году компания "Главстрой" создаст на этой территории современный жилой квартал со всей инфраструктурой, соответствующей концепции 15-минутного города.

При этом, в соответствии с планом, площадь нового жилья превысит 596 тысяч квадратных метров. Вместе с тем более 13 тысяч квадратных метров будет отдано под общественно-деловые объекты. На территории квартала планируется создать прогулочные зоны и велодорожки, а также детские и спортивные площадки. В общей сложности благоустройство коснется свыше 1,7 гектара площади, около 1,5 гектара из которых отведут для озеленения территорий.

Суммарно за прошедший год власти Москвы утвердили 50 проектов КРТ в 11 административных округах. Предусмотрено строительство более 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости. В Москве появятся современные дома, в том числе для целей программы реновации и иных нужд города, а также общественно-деловые объекты и производства.