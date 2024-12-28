Участок в районе Фили-Давыдково реорганизуют по программе КРТ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Участок площадью 1,9 гектара, который находится на западе Москвы, реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Объект, о котором идет речь, находится на Малой Филевской улице. Там планируется построить общественно-деловой объект. При этом вложения в развитие площадки будут достигать 23,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект приблизится к 819,44 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в городе около 1,8 тысячи рабочих мест, отметил Ефимов.

Проект соответствующего решения был опубликован на официальном сайте правительства Москвы. Территория, на которой появится новый объект, расположена возле станции метро "Пионерская".

"По проекту решения на участке возведут административно-деловой комплекс площадью 62,5 тысячи квадратных метров. В нем разместят офисы, магазины, отделения банков и фитнес-центры. Прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги", – приводит пресс-служба слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.

Вместе с тем в Войковском районе по программе КРТ будет построено современное деловое пространство площадью 1,45 гектара. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей.