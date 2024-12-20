На севере Москвы создадут современное деловое пространство по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Войковском районе будет построено современное деловое пространство площадью 1,45 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. В результате в Войковском районе будет создано свыше 1,7 тысячи рабочих мест", – отметил вице-мэр.

Территория бизнес-центра примыкает к улице Космонавта Волкова. Кроме того, в шаговой доступности от него расположены станции Стрешнево МЦД-2 и "Войковская" московского метро.

"Внутри разместят торговые павильоны, отделения банков, офисы, фитнес-центры и другие объекты. Общая площадь недвижимости составит 68 тысяч квадратных метров", – поделился руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Между тем на юге Москвы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопмент ждет неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара. Там возведут современное жилье на 21,58 тысячи "квадратов".

Объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 41,05 миллиона рублей. Кроме того, реализация проекта позволит создать в Даниловском районе порядка 80 рабочих мест.