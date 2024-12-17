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17 декабря, 11:01

Город

Участок в Даниловском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном административном округе Москвы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на портале mos.ru, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что редевелопмент ждет неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара. Там возведут современное жилье на 21,58 тысячи "квадратов".

По его словам, объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 41,05 миллиона рублей. Кроме того, реализация проекта позволит создать в Даниловском районе порядка 80 рабочих мест.

Участок находится рядом со станцией метро "Технопарк" и проспектом Андропова. На первом этаже будущего ЖК появятся магазины, кафе, сервисы бытового обслуживания и предприятия других видов бизнеса. На придомовой территории разобьют газоны, обустроят зоны для пеших прогулок, занятий спортом и отдыха, проложат дороги.

Ранее сообщалось, что участки по программе КРТ реорганизуют в Бутырском районе. Там проектом предусмотрено 96 тысяч "квадратов" недвижимости. Территории расположены недалеко от станций метрополитена "Фонвизинская" и "Бутырская", а также платформы МЦД-3 Останкино.

Постройка жилья по программе реновации позволит переселить порядка 900 москвичей, создав 25 тысяч квадратных метров жилья для людей из устаревшего жилого фонда.

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