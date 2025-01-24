Дом по реновации построили в Бескудниковском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жилой комплекс по программе реновации построили в Бескудниковском районе Москвы. Новостройка находится по адресу Бескудниковский бульвар, дом 50/1, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Общая площадь четырехсекционного дома переменной этажности составляет почти 22 тысячи квадратных метров. Со слов Овчинского, всего предусмотрено 186 квартир суммарной площадью более 10 тысяч "квадратов".

В жилом комплексе установили семь лифтов, оборудовали комнаты консьержей и колясочные. Первый этаж будет нежилым, там разместятся магазины, аптеки, ПВЗ и другие объекты. В пешей доступности расположены станции "Яхромская" и "Селигерская" Люблино-Дмитровской линии метро, парк "Ангарские пруды", медучреждения, учебные заведения и кафе, рассказал Овчинский. На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, а также зона отдыха.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что ведомство контролировало строительство дома на всех этапах. Всего было проведено восемь выездных проверок. В результате итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии дома проектной документации.

Ранее Москомэкспертиза согласовала проект дома по реновации на 161 квартиру в Нижегородском районе. Проект новостройки создан с учетом всех требований безопасности. Входы внутрь обустроят на уровне земли, без ступеней и пандусов, также будет комфортный доступ на все этажи здания для маломобильных граждан.