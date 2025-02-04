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04 февраля, 19:15

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Собянин вручил премии молодым исследователям в преддверии Дня российской науки

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В преддверии Дня российской науки Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы молодым ученым за достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук. Премии присуждаются ежегодно за выдающиеся научные результаты и внедрение новых технологий.

В этом году размер премии увеличен вдвое – с 2 до 4 миллионов рублей на каждого лауреата. Мэр отметил, что спрос на отечественные научные разработки, включая технологии для медицины, космонавтики и новых материалов, как никогда высок. Это напрямую связано с укреплением суверенитета страны.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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