Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 16:30

Город

В Москве прошли мероприятия в честь годовщины победы в Сталинградской битве

В Москве прошли мероприятия в честь годовщины победы в Сталинградской битве

Китайский Новый год: танец драконов пройдет на Тверском бульваре

Собянин сообщил о продолжении замены автобусных остановок в Москве

Москвичи и туристы могут насладиться китайской кухней на фестивале "Китайский Новый год"

Москвичи рассказали, как проводят "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках"

В Москве проведут более 170 крупных спортивных мероприятий в 2025 году

В "Лужниках" проходит главный спортивный праздник зимы

Москвичи и туристы отмечают китайский Новый год с гастрономическими угощениями

В "Лужниках" проходит "Зимний день Московского спорта"

В Москве жители шести домов начали осмотр квартир по программе реновации

В музее "Г.О.Р.А." сегодня, 2 февраля, прошли мероприятия, посвященные годовщине победы в Сталинградской битве. Гостям представили интерактивную программу, где реконструкторы в форме военного времени рассказали о сражениях на Волге, советских фортификационных сооружениях и технике, использовавшейся в боях за Сталинград.

Заместитель директора музея Павел Кидисюк отметил, что музей уделяет большое внимание интерактивному формату. Посетители смогли почувствовать себя участниками сражений, попробовать бросать гранаты, а также проверить свою меткость в лазертаге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика