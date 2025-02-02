В Москве прошли мероприятия в честь годовщины победы в Сталинградской битве

В музее "Г.О.Р.А." сегодня, 2 февраля, прошли мероприятия, посвященные годовщине победы в Сталинградской битве. Гостям представили интерактивную программу, где реконструкторы в форме военного времени рассказали о сражениях на Волге, советских фортификационных сооружениях и технике, использовавшейся в боях за Сталинград.

Заместитель директора музея Павел Кидисюк отметил, что музей уделяет большое внимание интерактивному формату. Посетители смогли почувствовать себя участниками сражений, попробовать бросать гранаты, а также проверить свою меткость в лазертаге.

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