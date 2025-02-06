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06 февраля, 13:45

Культура

"Сити": подборка фильмов недели в столичных кинотеатрах

"Сити": подборка фильмов недели в столичных кинотеатрах

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В Москве прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"

Премьера этно-оперы "Князь Владимир" прошла в Кремлевском дворце

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые можно будет увидеть в Москве. На пятом месте оказалась романтическая комедия "Знакомство родителей" с Викторией Толстогановой, Константином Хабенским, Анастасией Талызиной и Тарасом Шевченко в главных ролях.

Четвертое место досталось турецкой мелодраме "Оставь это ветру" со звездой сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел и Барышем Ардучем. На третьем месте – приключенческая драма "Сент-Экзюпери".

Второе место занял марафон мультфильмов в Музее кино на ВДНХ в честь 125-летия режиссера Ивана Иванова-Вано. На вершине рейтинга – комедия "Мы рожаем" с Алиной Алексеевой, Кузьмой Сапрыкиным, Яном Цапником и Анной Уколовой.

Подробнее – в программе "Сити".

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