Цикл встреч "Урок со звездой" проводят в школах искусств Москвы

Воспитанники московских школ искусств пообщались с известными творческими личностями в рамках цикла встреч "Урок со звездой". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Ученики уже пообщались с дирижером Юрием Башметом, саксофонистом Игорем Бутманом, художником Александром Шиловым, певицей Надеждой Бабкиной и другими знаменитостями. Каждый рассказывает о начале своей карьеры и гастрольной жизни.

До конца года проведут еще несколько таких встреч, в том числе посвященных съемкам новогодних шоу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.