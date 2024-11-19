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19 ноября, 13:45

Культура

Цикл встреч "Урок со звездой" проводят в школах искусств Москвы

Цикл встреч "Урок со звездой" проводят в школах искусств Москвы

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Воспитанники московских школ искусств пообщались с известными творческими личностями в рамках цикла встреч "Урок со звездой". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Ученики уже пообщались с дирижером Юрием Башметом, саксофонистом Игорем Бутманом, художником Александром Шиловым, певицей Надеждой Бабкиной и другими знаменитостями. Каждый рассказывает о начале своей карьеры и гастрольной жизни.

До конца года проведут еще несколько таких встреч, в том числе посвященных съемкам новогодних шоу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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