Эксперт рассказал, почему протесты не влияют на отдых российских туристов в Абхазии

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в Сухуме находится мало российских туристов, поэтому протесты не влияют на их отдых в Абхазии. В качестве места для отдыха россияне в основном они выбирают Пицунду и Гагру.

Горин добавил, что недавняя блокировка трассы и закрытие мостов протестующими в Абхазии, никак не повлияли на отдыхающих из России. Люди не аннулируют туры и даже рассматривают страну для новогодних каникул.

Ассоциация туроператоров РФ также сообщила, что 95% туристов находятся в других городах и запросов на досрочный отъезд не поступало.

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