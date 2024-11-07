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07 ноября, 19:15

Происшествия

Пассажиры рассказали о ситуации на борту лайнера, застрявшего в Японии

Пассажиры рассказали о ситуации на борту лайнера, застрявшего в Японии

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Более 500 российских туристов застряли на лайнере, направлявшемся в Шанхай, после поломки судна в японском порту. Пассажиры не могут сойти на берег из-за отсутствия виз, они опасаются, что не успеют на обратный рейс до дома.

По словам туристки Елены Левиной, ситуация на борту нормальная. Она рассказала, что пассажиры обратились за помощью в российское консульство, которое заявило о готовности оказать поддержку.

Причиной поломки стал сбой в работе двух двигателей. Ремонт лайнера ожидается только к 11 ноября, а авиабилеты туристов рассчитаны на 9-е число и вернуть их невозможно. Круизная компания пообещала компенсировать все убытки, включая проживание в Шанхае, если это потребуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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