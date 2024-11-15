Президент АМО Турции Устаоглу: отмена all inclusive в отелях вряд ли снизит число туристов

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Отмена системы all inclusive ("все включено") вряд ли приведет к оттоку российских туристов в Турции. Об этом РИА Новости сообщил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

По словам Устаоглу, от системы "чувствуется усталость", ситуация вызывает беспокойство.

Тем временем представители бизнеса Турции считают, что в будущем в стране может стать меньше отелей, которые работают по системе all inclusive, из-за "потребительского терроризма". Как сказал член Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата, каждый год 50 миллиардов лир (около 1,4 миллиарда долларов) тратятся впустую. Такой приводит к порче большого количества продуктов, которые полностью не реализовываются в отелях.

Кроме того, турецкое министерство туризма начинает план постепенного отхода от системы “все включено” как основного стандарта отдыха. Турецкие власти хотят сделать акцент на развитии гастрономического, медицинского и культурного туризма.