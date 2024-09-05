Турецкие отели заменят "все включено" на новый формат отдыха

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Министерство туризма Турции начинает план постепенного отхода от системы all inclusive как основного стандарта отдыха. Страна хочет сделать акцент на развитии гастрономического, медицинского и культурного туризма. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на издание Turkiye.

По мнению министерства, с помощью новой системы получится уменьшить количество пищевых отходов. Высокий уровень отходов остается серьезной проблемой для турецких гостиниц, предлагающих формат "все включено". Специалисты считают, что около 65% еды, набранной туристами, остается нетронутой, и это приводит к большим тратам.

Представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата отмечает, что каждый год пищевые отходы обходятся отелям в 1,5 миллиарда долларов. На одного туриста в среднем выбрасывается от 220 до 400 граммов пищи ежедневно. Эта цифра беспокоит многие отели, которые подчеркивают, что туристы часто набирают намного больше еды, чем могут съесть.

Новый формат предполагает переход на комбинированные форматы отдыха. Например, отели будут организовывать вечерние экскурсии и прогулки для туристов с ужином в местных ресторанах. Таким образом удастся снизить уровень отходов и поддержать развитие локального бизнеса.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала маловероятной отмену Турцией системы "все включено". По ее мнению, такое решение приведет к снижению числа российских посетителей в турецких отелях, потому что для россиян система all inclusive является "излюбленной историей".

Она отметила, что благодаря all inclusive, которая действует на побережье страны, Турция получает большой туристический поток. Отказавшись от этой системы, турки могут потерять большие деньги.