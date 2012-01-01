Турэксперт Васильева назвала пять самых красивых набережных в России

В России почти в каждом городе есть река, а если повезет, то даже море. Возле воды приятно гулять, ею можно бесконечно любоваться, а в жару именно здесь можно словить освежающий ветерок. Рассказываем, в каких российских городах особенно красивые набережные.

Нижне-Волжская набережная, Нижний Новгород

Нижний Новгород называют "столицей закатов", и во многом это именно благодаря набережной. С полуторакилометрового променада рядом с Нижегородским Кремлем открывается панорама на слияние Оки и Волги, а также отсюда можно рассмотреть Александро-Невский собор и футбольный стадион, который здесь построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. В это же время здесь проложили велодорожки и посадили газоны, а к 2021 году тут появились спортивная площадка с тренажерами, детская площадка и множество новых кафе, которые наконец оформили в едином архитектурном стиле.

Одно из любимых горожанами и туристами мест здесь – это Чкаловская лестница, которая поднимается прямо от набережной и с верхних ступенек которой открываются самые красивые виды на закат.

Как добраться: удобнее всего до Нижнего Новгорода добираться на "Ласточке" с Восточного вокзала, в пути – около четырех часов, стоимость билетов – от 2 000 рублей в одну сторону.

Имеретинская набережная, Сочи

Имеретинская набережная – еще ее называют Олимпийской – самая новая в Сочи. Этот променад длиной семь километров был построен в 2014 году и пролегает от Голубой улицы до самой границы с Абхазией.

Здесь можно гулять пешком или кататься на велосипедах (есть специальные дорожки с прорезиненным покрытием и пункты проката). На протяжении всего променада расположены лестницы – спуски к морю, а на самом побережье бесплатные оборудованные пляжи с туалетами, кабинками для переодевания и душами (правда, если нужен лежак, за него придется заплатить). Летом здесь можно купаться, а зимой и в межсезонье местные и туристы приходят сюда любоваться Кавказскими горами, на которые с набережной открываются красивые виды.

Не на самой набережной, но рядом – в Олимпийском парке – находится знаменитый Поющий фонтан, и это одна из популярных точек маршрута среди гуляющих. Вокруг фонтана зона, свободная от самокатов, и круглый год тут можно наблюдать поющее шоу (актуальное расписание – на официальном сайте Олимпийского парка).

Как добраться: прямой рейс до Сочи – от 7 300 рублей туда и обратно и около 3,5 часа в пути в одну сторону.

Самарская набережная, Самара

Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

Самарская – самая длинная набережная Волги. Она протянулась почти на пять километров, и здесь есть пешеходные и велодорожки, песчаные пляжи, фонтаны, но особенно эта набережная славится своими памятниками и арт-объектами. У Ленинградского спуска можно увидеть скульптурную композицию "Бурлаки на Волге" – бронзовая копия знаменитой картины Ильи Репина. Рассматривать ее, разумеется, нужно так, чтобы река была на фоне.

Здесь же расположен 20-метровый бетонный монумент "Ладья" белого цвета, напоминающий о временах купцов и торговцев, путешествующих по Волге.

И, наконец, один из самых необычных и романтичных арт-объектов – скульптура "Клен", посвященная песне "Там, где клен шумит..." ВИА "Синяя Птица". Она представляет собой дерево с синей птицей на ветвях, но множество мелких деталей можно рассматривать бесконечно. Место выбрано неслучайно: именно в Самаре впервые была исполнена и впоследствии и записана эта песня.

Как добраться: поездом с Казанского или Павелецкого вокзала, в пути – от 13 часов, стоимость билета – в среднем от 1 500 рублей в одну сторону. Можно самолетом: от 6 000 рублей туда и обратно, в пути – чуть меньше двух часов в одну сторону.

Набережная Брюгге, Йошкар-Ола

Небольшая, но очень симпатичная и необычная набережная. Она протянулась всего на 1 600 метров – от Театрального моста до улицы Воинов-интернационалистов, и примечательна тем, что по своему архитектурному стилю очень похожа на город Брюгге. Это стиль северной готики, особенно четко прослеживается фламандская архитектурная школа – так застраивали европейские города в Средневековье, а в Йошкар-Оле решили вернуться к этой моде в 2010 году.

Разноцветные домики действительно очень напоминают старую Европу, а одно из любимых туристических развлечений – представление "12 апостолов". Ежедневно каждые три часа в одном из зданий на набережной на балкончик под колокольный звон и церковные песнопения "выходят" бронзовые фигурки Иисуса и апостолов, символизируя Вход Господень в Иерусалим. Наблюдать представление удобнее всего с Патриаршей площади.

Как добраться: поездом с Казанского вокзала, в пути – около 15 часов, стоимость билета – от 1 600 рублей в одну сторону.

Набережная Амура, Благовещенск

Фото: РИА Новости/Александр Чипурин

Набережная Амура тянется примерно на шесть километров. Здесь есть беговые и велодорожки, кафе с террасами, детские и спортивные площадки. Променад представляет собой двухъярусную конструкцию, подниматься и спускаться с одного на другой можно по лестницам, а с нижнего яруса есть спуск к пляжу.

На противоположном берегу Амура располагается китайский город Хэйхэ, так что с набережной можно рассмотреть фасады зданий соседнего государства: расстояние по прямой – около 600 метров.

На самой набережной есть необычные памятники. Например, "Амурозавр" – трехметровая реконструкция динозавра, обитавшего в этих краях миллионы лет назад, а самый трогательный из них – бронзовый "Дружок". Скульптура посвящена собаке, которая во время паводка в 2013 году всю ночь провела по шею в воде на крыльце затопленного дома, ожидая хозяев, которые были эвакуированы.