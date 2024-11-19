Вагон-купе для маломобильных граждан появится в поездах России

Фото: rzd.ru

В России создали вагон-купе только для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих, передает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Вагоны планируют запустить 3 декабря в Международный день инвалидов. Их интерактивная инсталляция представлена в рамках выставки "Транспорт России".

"В отличие от существующих вагонов, здесь уже не одно, а четыре специализированных купе", – подчеркнули в ФПК.

Таким образом, в вагоне могут одновременно проезжать четыре маломобильных пассажира и четыре сопровождающих.

В новом вагоне спальные места расположены параллельно окнам, появилось больше пространства для перемещения маломобильных пассажиров. Кроме того, в купе предусмотрено место для коляски и крепления костылей, а также столик и поручни. Увеличена площадь туалетной комнаты.

Как уточняется в ФПК, в дальнейшем вагон будет курсировать к городам юга страны, где маломобильные граждане проходят санаторно-курортное лечение.

Между тем жителям столицы с ограниченными возможностями стало легче получить доступ к социальному такси. Оно необходимо маломобильным гражданам в их повседневной жизни. Водители социального такси прошли специальное обучение и знают, как оказать первую помощь, помочь с посадкой и высадкой, разместить багаж или собаку-поводыря и зафиксировать кресло-коляску.