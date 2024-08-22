В ВАО прошла инспекция доступности городского транспорта для маломобильных граждан

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В Восточном административном округе состоялась инспекция доступности городского транспорта для маломобильных граждан. Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Сабина Цветкова совместно с Евгением Смирновым, советником заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, и жителями района Метрогородок провели проверку состояния аппарелей в автобусах, трамваях и подъемных механизмов в метро.

В столичном общественном транспорте используются аппарели – специальные площадки для удобного перемещения пассажиров на борт и обратно. Эти устройства играют ключевую роль в обеспечении доступности транспорта для маломобильных граждан.

"Столичный транспорт – один из самых современных и адаптированных в мире для людей с ограниченными возможностями здоровья. Департамент транспорта Москвы прикладывает все усилия, чтобы с каждым годом городской транспорт становился все более комфортным для всех пассажиров. Важно обеспечить бесперебойное, удобное и безопасное транспортное сообщение к другим системам городской инфраструктуры – социальным учреждениями и объектам здравоохранения", – отметила Цветкова.

В ходе инспекции эксперты и жители района с ограниченными возможностями здоровья обсудили текущие проблемы и предложения по улучшению доступности городского транспорта для маломобильных пассажиров. Понятие "доступная среда" стало основным требованием при формировании городских пространств в развитии всех сфер городской жизни, особенно в сфере транспорта.

"Департамент транспорта ведет большую работу по обеспечению транспортного комплекса города Москвы для маломобильных граждан. Для этого была создана рабочая группа на базе Московского метрополитена для обеспечения доступности городского транспорта. Сегодня маломобильный пассажир может с легкостью добраться из одной точки в другую", – подчеркнул Смирнов.

Инспекция также показала, насколько передвижение на всех видах транспорта столицы является комфортным благодаря низкопольным автобусам, электробусам и трамваям, а также наличию откидных аппарелей. Московский метрополитен также активно работает над обеспечением доступной среды.

В метро с 2013 года работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы Центра сопровождают пассажиров с нарушениями слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилых людей, а также многодетные семьи, родителей с детскими колясками и организованные группы школьников. Сотрудники находятся рядом на протяжении всей поездки в метро, а также сопровождают на вокзалах до посадки в поезд, до автовокзалов и "Аэроэкспресса", по Московскому центральному кольцу и по городу до социально значимых объектов.

Инспекторы ЦОМП помогают маломобильным пассажирам добираться более чем до 300 мест в городе, среди которых больницы, центры реабилитации, культурные и социальные учреждения. С момента создания Центра помощь получили более 1,2 миллиона пассажиров.

Оставить заявку на сопровождение можно на сайте метро, в приложении "Метро Москвы", через чат-бот Александру, а также через контакт-центр ЦОМП телефонам 8 (495) 622-73-41 или 8 (800) 250-73-41 (звонок бесплатный). Служба работает с 05:30 до 01:00.

Между тем инспекторы ЦОМП помогли более чем 2,3 тысячи пассажиров с начала года. Речь идет о маломобильных пассажирах, в число которых входят пожилые граждане, родители с колясками, люди с нарушениями зрения, слуха или проблемами с опорно-двигательной системой.

Глава Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что сотрудники ЦОМП работают в столичной подземке с 2013 года.