Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открылся прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Вице-мэр отметила, что на свадебный сезон 2025 года сейчас доступно свыше 10,5 тысячи слотов на популярных площадках. Также среди пар, планирующих пожениться в следующем году, провели опрос, по результатам которого выяснили предпочтительные даты, учли большинство пожеланий и подготовили расписание.

Например, регистрации брака будут проходить в "красивые" даты – 5 и 14 февраля, 25 мая, 25 июля, 8 августа и в другие дни. Если мест будет недостаточно, то могут открыть дополнительные дни для записи, подчеркнула Ракова.

Заммэра напомнила, что проект "Новые адреса счастья" начался больше пяти лет назад. За это время, по ее словам, провели более 60 тысяч церемоний вне традиционных загсов. И с каждым годом проект становится популярнее: за 10 месяцев этого года свои отношения зарегистрировали 11,5 тысячи пар, что на 20% больше, чем за такой же период 2023 года.

Ранее сообщалось, что самой популярной датой для заключения брака в Москве в следующем году является 25 мая. В этот день пожениться хотят порядка 500 пар. В связи с большим спросом в этот день будут работать дворцы бракосочетания.