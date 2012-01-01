Организаторы назвали минимальную стоимость свадьбы зимой 2025 года

Столичные ЗАГСы изменили график работы в новогодние праздники из-за большого числа желающих сыграть свадьбу в начале января. Таким образом, в следующем году 250 пар смогут заключить брак с 3 по 8 января. Вместе с экспертами Москва 24 разобралась, во сколько обойдется праздник в нынешнем сезоне.



Мороз не помеха

Среди россиян зимние свадьбы все еще уступают по популярности летним, рассказала организатор Анастасия Львова. Ведь как минимум, в это время года намного сложнее выехать за город и провести торжество на природе, а также спланировать свадебное путешествие.

Однако, по словам специалиста, у зимнего варианта есть главное преимущество – цена: поскольку желающих заключить брак в декабре, январе или феврале не так много, можно существенно сэкономить на аренде зала.





Анастасия Львова свадебный организатор Зимой такого ажиотажа нет, поэтому выбор значительно больше и многие площадки готовы сделать скидку на бронирование. А некоторые предоставляют помещение вообще без арендной платы: платите только за еду и напитки.

Единственное, свадьбу не рекомендуется играть в декабре, посоветовала организатор Евгения Безвиненко. В этом месяце много желающих отметить новогодний корпоратив, из-за чего хорошие площадки быстро разбирают.

"Даже за полгода ты просто не сможешь найти площадку из-за корпоративов. Особенно в четверг, пятницу, субботу, а у некоторых организаций даже в воскресенье. Однажды ко мне обратился клиент, который планировал свадьбу на 20 декабря, и за два месяца мы не смогли найти площадку. В итоге торжество перенесли на июль", – поделилась эксперт.

А вот январь и февраль – оптимальные варианты: для бизнеса это "мертвые" месяцы, когда поступает мало заказов. Благодаря этому можно сэкономить и на подрядчиках.

В то же время, заметили организаторы, зимой придется потратиться на оформление. По словам Безвиненко, помимо сезонного роста цен на живые цветы, в целом с августа выросла стоимость декора. Специалист считает, что в ближайшее время эта статья расходов будет самая дорогая.

Помимо прочего, при планировании празднества зимой важно учитывать и другие нюансы. Например, из плюсов владелица свадебного агентства Ксения Фролова назвала то, что в это время года можно сделать красивые, необычные фото и, как правило, гости не в отпусках.





Ксения Фролова владелица свадебного агентства Среди минусов: нужно подбирать шубу под платье, прическа портится из-за ветра и шапки, на улице не организуешь регистрацию.

Ко всему этому списку добавляется и плотное меню: важно, чтобы закуски были сытными, а напитки – горячими.

"На welcome-зоне гостям можно предложить вместо прохладительных напитков горячий глинтвейн, согревающие коктейли, а для юных участников торжества – какао или горячий шоколад", – предложила организатор Анастасия Львова.

Цена вопроса

Общий бюджет зависит от запроса молодоженов, напоминают организаторы. Однако есть "программа минимум", без которой не сможет обойтись ни одна свадьба:



банкет – от 3,5 тысячи рублей на человека без напитков и фуршета;

фуршет – от тысячи рублей на человека;

сбор – от 10% от финального меню;

фотограф – от 6 тысяч рублей в час;

свадебный торт – от 3,5 тысячи рублей за килограмм без декора;

печатные приглашения – от 250 рублей за штуку или сайт-приглашение – от 4,5 тысячи рублей.

Подарки для гостей, спецэффекты и декор рассчитываются отдельно в зависимости от пожеланий, заметила специалист. Кроме того, по желанию можно закладывать 10% от финального бюджета на услуги организатора и от 6,5 тысячи рублей за час на видеографа.





Анастасия Львова свадебный организатор Часто фотографы и видеографы для свадеб предлагают сразу пакет услуг, что позволяет выгоднее их забронировать.

В среднем подобная свадьба обойдется московским молодоженам минимум в 600 тысяч рублей, заметила Анастасия Львова. Важно, что в эту сумму не входят дополнительные расходы, которые часто не включаются в основную смету: свадебные образы, кольца, отель.

Но если есть желание, можно отпраздновать свадьбу и подороже. По словам организатора, программа уровня middle будет стоить от 1 до 1,5 миллиона рублей, а за сегмент lux придется заплатить от 5 миллионов.

"Четких границ в этих сегментах нет, ведь для каждого дешево и дорого – это сугубо личные понятия. Кому-то комфортна свадьба без видеографа и профессионального света, а кто-то считает, что первый танец без тяжелого дыма никуда не годится", – добавила специалист.

Организатор Евгения Безвиненко добавила, что на свадьбе среднего бюджета можно еще добавить дополнительные атрибуты, которые полюбили российские невесты.





Евгения Безвиненко свадебный организатор Это будут всякие фишки для гостей: тапочки, пледы, зонтики, платочки. Вот все "плюшки", которые сегодня очень любят невесты. На бюджетной свадьбе, к сожалению, такое не организуешь.

Кроме того, специалист отметила, что в дорогой свадьбе молодожены еще часто заказывают кавер-группы и других артистов.

Также среди идей – утепленные шатры где-то на природе, катание в упряжке, ледяные скульптуры жениха и невесты, загородный клуб, особняк с высокими потолками и камином, а также использование в оформлении большого количества огня – например, камин и свечи повсюду, заключила Ксения Фролова.