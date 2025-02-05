Турецкий актер Бурак Озчивит выступит на киноконцерте в Кремлевском дворце

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Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по сериалам "Великолепный век" и "Черная любовь", примет участие в концерте в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале фонда "Росконгресс".

Артист приглашен в Москву в качестве специального гостя киноконцерта "Музыка турецких сериалов". Он состоится 10 февраля, уточняется в сообщении.

Отмечается, что в феврале прошлого года аналогичный концерт имел огромный успех. После него Озчивит по многочисленным просьбам поклонников решил снова посетить Россию.

В конце января турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетели в Россию, чтобы представить новую романтическую комедию "Оставь это ветру". Жители столицы встретили артистов с особым трепетом, поджидая их возле гостиницы и кинотеатра "Октябрь".

Ранее турецкий фильм "Холоп. Великолепный век" стал лидером кинопроката в России в период с 23 по 26 января. За этот период сборы фильма в кинопрокате достигли 108,4 миллиона рублей.