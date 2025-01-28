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28 января, 07:30

Общество

Москвички стали воровать из кинотеатров картонные фигуры турецкого актера Керема Бюрсина

Москвички стали воровать из кинотеатров картонные фигуры турецкого актера Керема Бюрсина

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Поклонницы турецких сериалов в столице запустили новый тренд – после сеансов фильмов они забирают с собой картонные фигуры актера Керема Бюрсина, выставленные для рекламы. Ажиотаж вызван популярностью сериала "Постучись в мою дверь", где Бюрсин сыграл романтичного героя Серкана Болата.

В фан-клубе актера состоят около 40 тысяч россиян, а некоторые поклонники даже ездили в Стамбул, чтобы лично встретиться с кумиром и передать ему подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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