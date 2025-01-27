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27 января, 16:15

Общество

Синоптики назвали конец января в Москве рекордно теплым

Синоптики назвали конец января в Москве рекордно теплым

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Синоптики заявили, что конец января в Москве станет рекордно теплым. Температура в столице уже на 10 градусов превышает климатическую норму и соответствует середине апреля. До конца недели ожидаются температуры от 3 до 7 градусов, местами возможны небольшие дожди.

Как отмечают специалисты, такие аномалии влияют на природу: у животных, пробудившихся раньше времени, могут возникнуть сложности с поиском пищи, а растения, распустившиеся раньше срока, подвержены стрессу.

Климатолог Алексей Карнаухов поясняет, что погодные колебания несут разрушительные последствия, но природа адаптируется. В феврале температура может вернуться к сезонным нормам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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