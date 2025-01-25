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25 января, 11:15

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Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем и юбилеем МГУ

Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем и юбилеем МГУ

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Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем. Он отметил, что в этот праздник сотни тысяч студентов столицы получают отличные возможности для развития, культурной жизни и успешного старта карьеры.

Кроме того, сегодня, 25 января, Московскому государственному университету исполнилось 270 лет. Мэр Москвы подчеркнул, что МГУ открыл новую веху в истории отечественного образования и науки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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