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04 февраля, 07:29

Культура

Государственный музей Пушкина подготовил программу ко Дню памяти поэта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

10 февраля в России отмечают День памяти Александра Пушкина. К 188-й годовщине со дня смерти поэта Государственный музей А. С. Пушкина подготовил специальную программу, включающую выставки, экскурсии и концерты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 13:00 в выставочных залах музея на улице Пречистенке начнется пресс-показ экспозиции "Пушкиниана в изобразительном искусстве ХХ века". Посетители увидят портреты поэта, изображения пушкинских мест, а также иллюстрации, эскизы костюмов и декораций к его произведениям, созданные художниками разных направлений прошлого века.

Кроме того, гости смогут присоединиться к экскурсии в фондохранилище музея, которое открывается по особым датам. Здесь представлены уникальные экспонаты пушкинской эпохи: редкие старинные книги, живопись, фарфор, предметы декоративно-прикладного искусства и мебель.

Минута молчания пройдет в 14:45. Именно в это время 10 февраля 1837 года (по новому стилю) скончался поэт. После этого с речью выступит первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ Александр Шолохов.

Завершит программу литературно-музыкальная композиция в усадебном дворе. Студенты Театрального института имени Бориса Щукина прочтут стихи Пушкина, а участники Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова исполнят арии и романсы на его стихи.

10 февраля музей будет открыт с 10:00 до 18:00 несмотря на выходной день. Посещение основной экспозиции "Пушкин и его эпоха" и всех выставок в этот день будет бесплатным.

О кадровых перестановках в Пушкинском музее стало известно в январе этого года. Елизавета Лихачева, которая с марта 2023 года была директором учреждения, покинула свою должность. Уже 17 января стало известно о назначении на пост директора Ольги Галактионовой. На пост ее утвердила министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала коллеге успехов на новом посту.

Директором ГМИИ имени Пушкина стала Ольга Галактионова

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